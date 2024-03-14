搗售偽劣電氈黨 檢兩萬張拘11人

重慶市長壽區公安局近日破獲一宗特大製售假冒偽劣電氈案，一共拘捕11名疑犯，同時搗毀兩個犯罪團夥及8個據點，正查扣兩萬多張電氈，涉案金額達2,000多萬元人民幣（約2,200萬港元）。案中主要疑犯已被採取刑事強制措施，全案仍在調查。（綜合報道）