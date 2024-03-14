3月14日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月14日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
搗售偽劣電氈黨 檢兩萬張拘11人
重慶市長壽區公安局近日破獲一宗特大製售假冒偽劣電氈案，一共拘捕11名疑犯，同時搗毀兩個犯罪團夥及8個據點，正查扣兩萬多張電氈，涉案金額達2,000多萬元人民幣（約2,200萬港元）。案中主要疑犯已被採取刑事強制措施，全案仍在調查。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240314-0314_00178_048/搗售偽劣電氈黨--檢兩萬張拘11人
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc