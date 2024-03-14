15年前生吞蛇膽 男子驗出腦積水

廣東省居民郭先生一直身體欠佳，數年前更因突發頭暈惡心、行走不穩，被驗出嚴重腦積水導致顱內壓增高，手術後症狀得以部分緩解。前年開始，他出現視物重影、左下肢無力、排尿不暢等。近日，醫生發現郭先生的症狀竟源於15年前他誤信偏方，生吞蛇膽、飲蛇膽酒。（綜合報道）