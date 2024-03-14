帶子扮女兒鑑定 夫婦惹拐賣疑雲

河南省駐馬店市汝南縣一對夫婦育有一子，稱早前誕下一名女兒後沒有登記戶籍。夫婦去年帶同穿上裙子的兒子假扮女兒，帶往司法鑑定中心親子鑑定，並成功取得證明文件。夫婦被質疑與內部人員串通造假，為抱養甚至非法拐賣的兒童身份洗白，從而實現合法化落戶，駐馬店市司法局正調查事件。（綜合報道）