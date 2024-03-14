非法網具撈海產 6漁船遭扣查

今年2月下旬以來，執法人員在三亞灣近海海域陸續發現外市縣漁船夜間涉嫌以禁用漁具非法捕撈。上周四，市綜合行政執法局會同三亞海警局執法人員制訂聯合執法整治方案，於上周五凌晨5時各自派出中國漁政執法船和海警執法船進入設伏海域。約一小時後，上述涉嫌非法捕撈漁船陸續進入設伏區域，待船上人員攜帶魚獲物乘漂浮筏上岸時，埋伏在岸上和海上的執法人員同時出動，查扣涉嫌違規漁船和違法人員。