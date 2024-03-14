非法網具撈海產 6漁船遭扣查
【本報綜合報道】海南省三亞市綜合行政執法局與三亞海警局日前開展聯合執法，經設伏、追擊、圍堵在三亞灣海域查扣涉嫌使用禁用網具捕撈的6艘漁船。
今年2月下旬以來，執法人員在三亞灣近海海域陸續發現外市縣漁船夜間涉嫌以禁用漁具非法捕撈。上周四，市綜合行政執法局會同三亞海警局執法人員制訂聯合執法整治方案，於上周五凌晨5時各自派出中國漁政執法船和海警執法船進入設伏海域。約一小時後，上述涉嫌非法捕撈漁船陸續進入設伏區域，待船上人員攜帶魚獲物乘漂浮筏上岸時，埋伏在岸上和海上的執法人員同時出動，查扣涉嫌違規漁船和違法人員。
拖曳水沖耙刺翻淤泥 幼貝碎裂
經查，涉事漁船使用的網具為拖曳水沖耙刺，屬於農業部發布的13種禁用漁具之一。在作業過程中，拖曳水沖耙刺把所經海域海底淤泥全部沖翻，造成大量幼貝碎裂，對漁業資源和海底生態環境造成雙重破壞。根據規定，使用禁用漁具捕撈的魚獲物到一定數額就達到非法捕撈水產品罪立案標準，相關當事人需追究刑事責任。
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