近視防控 中小學日設30分鐘課間體育活動

【本報綜合報道】為進一步推動兒童青少年近視防控工作提質增效，實現各地兒童青少年近視率以更快速度下降，教育部、國家衞生健康委、市場監管總局、國家疾控局4部門近日聯合印發通知，決定在本月以開展第8個全國近視防控宣傳教育月活動，明確中小學校每日統一安排30分鐘的大課間體育活動。

推「六個一」措施 包括視力檢測

教育部周二發文稱，通知明確提出六大關鍵部署，其中重點是確保中小學生課間活動的正常化和豐富化。通倡議各中小學校每節課間應安排學生離開教室，參與適量的身體活動和放鬆訓練，目的是通過戶外運動和遠眺來預防和延緩近視的發生與發展。通知又強調近視防控「六個一」的試點推行，包括視力檢測、眼保健操、科普宣教等一系列具體措施。