涉嚴重違紀違法 新疆女包公受查

高院前副院長蔣新華 曾言：車權錢身外物 中央紀委國家監委網站前天引述新疆自治區紀委監委消息公布，有「女包公」之稱、新疆高級人民法院前黨組成員、副院長蔣新華涉嫌嚴重違紀違法，正接受新疆紀委監委紀律審查及監察調查。另外，國家開發銀行前黨委委員、副行長李吉平亦涉嫌嚴重違紀違法，受到中央紀委國家監委紀律審查及監察調查。

資料顯示，61歲的蔣新華是陝西長安人，取得西北政法大學碩士研究生學歷。根據2010年一篇報道介紹，她曾歷任烏魯木齊鐵路運輸中級法院書記員、助理審判員、審判員、經濟庭副庭長、庭長及研究室主任，直至2001年在公開選拔領導幹部過程中，經過筆試及面試角逐，以全疆第一名成績當上烏魯木齊市中級人民法院副院長。

2010年3月，蔣新華被調往新疆高院出任民二庭庭長，當時曾稱「車、權、錢都是身外之物」，獲調到高院將有機會接觸全疆新型案件及疑難案件，「我覺得我的舞台和空間更廣闊了」。此外，她也是新疆首名「全國審判業務專家」，獲傳媒稱為當代「女包公」，直至2013年8月獲任命為新疆高級人民法院副院長。

相隔大約9年左右，新疆第十三屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議2022年11月通過，免去蔣新華的新疆高級人民法院副院長、審判委員會委員及審判員職務，之後受查。惟她依舊以不同身份，包括新疆法學會商法研究會首席諮詢專家等在外參加活動。

中紀委盯上國開行前副行長李吉平 除了蔣新華，中央紀委國家監委網站昨亦發布李吉平受查訊息。他1955年出生，是遼寧大連人，畢業於東北財經大學。由1994年3月起，他開始在國開行工作，由2008至2016年出任副行長。內媒昨天報道，李吉平退休已有8年時間。

經查，內媒發現多名與李吉平共事的領導班子已有多人受查，包括國開行前黨委書記、董事長胡懷邦，以及前副行長王用生等人。本報綜合報道

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