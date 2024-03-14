兩岸國際

泰載華客旅巴撞拖車 30傷

大巴左側車頭嚴重損毀。 大巴左側車頭嚴重損毀。
大巴左側車頭嚴重損毀。
【本報綜合報道】泰國春武里府一輛載有中國遊客的旅遊大巴，昨日下午與另一輛拖車在邦巴功縣相撞，造成至少30人受傷。
事發於下午時段，旅遊大巴追撞拖車，司機一度被困車內。多名傷者獲送往醫院，尚未收到死亡報告。
由現場照片可見，大巴左側車頭嚴重受損，大片擋風玻璃破裂，就連車門亦被撞至變形。
一名傷者左腳流血，等待送院。一名傷者左腳流血，等待送院。
一名傷者左腳流血，等待送院。
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