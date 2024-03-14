河北地舖氣爆2死26傷 建築物炸至部分坍塌

河北省廊坊三河市燕郊鎮一間商舖昨晨疑因洩漏燃氣而發生強烈爆炸，威力造成整幢建築物部分坍塌，導致至少兩人死亡，26人受傷。當地部分區域事後停止供應天然氣，三河市應急管理局局長紀宏圖同日公布，由於搜救行動接近尾聲，正排查現場是否安全，預計日內可恢復供氣。

廊坊市消防救援支隊昨晨7時55分左右接報，三河市小張各莊學院大街與迎賓路交叉路口附近一間臨街商舖爆炸起火，立即調派逾百人趕赴現場。多名救援人員在場救走傷者。河北燕達醫院工作人員透露，多人獲送往該院，均是受到輕傷，沒有生命危險。另有附近多間醫院工作人員宣稱接收爆炸現場傷者，不便透露具體情況。

爆炸發生後，建築物面目全非，地面滿是瓦礫碎片。一名目擊者指，現場本來是一幢數層高建築物，地面設有餐飲店、鮮花店及其他商戶，樓上是招待所。家住距離現場約一公里的張先生稱，他當時聽到一聲巨響，感覺似經歷地震一樣。另有居民指其住處亦遭爆炸威力波及，例如窗戶掉落。

針對外界盛傳事故地點正是一間炸雞店，相關經營者受訪時強調旗下店舖沒有發生爆炸，當時沒有員工上班。他特別提到炸雞店用電，不是使用燃氣，與旁邊另一間賣雞扒店舖同屬一名老闆，兩店2023年才完成新裝修開業。三河市應急局及市委宣傳部同日亦稱，現在暫時無法確認疑似燃氣洩漏引發爆燃事故涉事店舖到底是不是炸雞店。

經搶救，消防員終於撲滅火勢。紀宏圖表示，一眾傷者已被送往周邊二甲或三甲醫院，大多數屬於輕傷，政府同時轉移500米附近居民，亦疏散圍觀群眾。對於為何發生爆炸，他稱初步斷定是與燃氣洩漏有關，尚未確定具體爆炸原因，甚至是具體地點。

附近區域停供氣防意外 面對燕郊鎮突然發生爆炸，三河泰達燃氣有限公司昨午公布，公司未對涉事區域供氣，為了防止發生次生傷害，暫停向臨近小區輸氣，待確保安全後恢復供氣。百川燃氣有限公司人工客服亦指，意外區域並非屬於公司經營區域，「我們的區域沒有停氣的」。

早在事故發生前，三河市上月組織召開全市安全生產集中整治月行動工作會議，要求吸取節前節後全國各地安全事故教訓，確保不發生安全生產事故及具影響安全事件。本報綜合報道