華企存洩密風險 軍方撤招標代理資格

公告內容稱，經查實，中國遠東國際招標有限公司在承擔戰略支援部隊某單位招標代理任務時，存在違規通過微信、互聯網郵箱等轉發傳遞大量採購公告資料、在非涉密電腦存儲大量涉密文件資料等情形，保密管理處於失管失控狀態，存在嚴重失洩密風險隱患。依據《裝備採購招標代理服務工作管理辦法》等有關規定要求，現取消中國遠東國際招標有限公司裝備採購招標代理資格。

公告表示，即日起，各有關單位不得與該公司再簽訂委託代理服務協議；已經簽訂委託代理服務協議的項目，對於尚未開始執行的立即終止委託代理服務，已執行的立即暫停委託代理服務，具備終止條件的立即終止，確因客觀原因無法終止的按程序報批並妥善做好相關工作，同時抓緊與該公司做好文件資料清查交接工作，確保不出現安全保密問題。