指京南海建議基於十段線 菲拒承認

【本報綜合報道】中國官員披露中方已向菲律賓提交南海正常化建議惟不獲回應，菲方則指提案不符國家利益無法考慮。菲律賓總統小馬可斯周二強調，菲方沒有拒絕任何中方建議，但北京的建議是基於南海十段線主張，是國際社會和馬尼拉不予承認的。

稱華侵入專屬經濟區 小馬可斯正訪問德國柏林，他與該國總理紹爾茨舉行記者會時提到南海局勢，澄清菲律賓沒有否決任何中國的提議，但中方的前提是基於不獲國際和菲律賓承認的南海十段線主張。小馬可斯重申，菲律賓的基線多年來已經確立，中國已侵入菲律賓專屬經濟區，中方堅持上述前提的話，很難看到前進的方向。

菲律賓政府聲明指，小馬可斯和紹爾茨同意繼續推動基於規則的國際秩序，小馬可斯感謝德國持續支持菲律賓海岸防衞隊的能力建設，菲德對國際法的共同承諾加強兩國夥伴關係，並為在全球問題上合作創造有利氛圍。小馬可斯強調，必須認識到南海處理全球60%貿易，保持國際貿易安全通過南海符合所有人的利益。

小馬可斯