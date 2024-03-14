登山協會會長夫婦失蹤 玉山搜索10天 尋回遺體

山區寒冷能見度低

玉山公園管理處表示，55歲的張忠益及妻子王明麗於本月2日從塔塔加登山口抵達圓峰山屋，翌日離開山屋計劃攀登「玉山後四峰」，即玉山南峰、東小南山、鹿山和南玉山。管理處上周二接獲行山人士通知，張忠益夫婦自本月3日離開山屋後失聯，他們的睡袋、煮食用具等留在山屋，擔心發生意外。高雄市消防局派員搜救，但由於冷空氣來襲，山區寒冷且能見度低，多日來一直未有好消息。到周二，搜救人員在三叉峰下方發現夫婦遺體。