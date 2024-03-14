前立委指辣椒粉蘇丹紅 非大陸銷台

【本報綜合報道】台灣辣椒粉含致癌物蘇丹紅風波持續擴大，台商龍海同記食品負責人李彥廷涉嫌利用親屬名義在兩岸開設多間公司規避檢查，被當局依違反食安法聲押。國民黨前立委蔡正元周二指出，蘇丹紅並非由大陸人賣給台灣，而是從頭到尾都是台灣人一條龍的生意。

稱大陸農民不懂染色 蔡正元在節目中表示：「是大陸人製作蘇丹紅賣給我們台灣，要毒化我們台灣人的身體？不是！是我們台灣人自己做這個生意的。為甚麼會這樣？因為大陸的辣椒品質有不同等級，而運費的關係，這種是價值不高、運費很高的東西。」他指，台灣有些廠商去大陸買比較便宜的辣椒，那些辣椒顏色比較乾癟、品質比較差，並補充，「染色這個東西，大陸那些農民根本不懂。」

蔡正元直言，台灣一條龍的業者，買最差的辣椒來加工，從而賺取利潤差價，而且相關業者有基本的化工原料的常識，知道去哪裡買這種蘇丹紅比較便宜、量比較大，而且蘇丹紅在工業用的種類很多。他強調，台灣基本上不種植、很少產辣椒，是這種黑心產業在台灣盛行的原因。