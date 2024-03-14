Google更新衞星圖 台導彈陣地遭洩露

防長補鑊稱會協議遮蓋敏感地方 近日Google Earth更新台灣西部衞星圖片，竟意外披露台中的台軍天弓三型防空導彈陣地。國民黨立委徐巧芯周二質疑，Google衞星圖片有洩露軍事重地資訊之虞。國防部長邱國正回應指，會與Google等單位溝通協議，遮蓋敏感地方。

Google Earth最近的更新，把曾應台灣國防部要求模糊化的建築重新恢復清晰度，包括國防部、空軍司令部、海軍司令部、軍事情報局和國家安全局等。大批興建中軍事設施或台軍最新部署亦一一曝光，包括龜山的愛國者防空導彈預備陣地、預備部署M1A2坦克的大崗營區、楊梅導彈營區、苗栗西湖導彈基地、台中清泉崗萬劍巡航導彈彈藥庫等。

天弓三型防空導彈扇形布局 較引人注意的是，衞星圖片清晰顯示台中大肚山區鄰近台中都會公園的天弓三型防空導彈陣地。圖片攝於基地輪值戰備期間，扇形的七爪陣地中有7輛發射車升起導彈箱，另有2至3輛停在發射區內。台軍將換裝12套（連）的天弓三型防空導彈，現正陸續交付，因部分位於高地的陣地未完工，裝備暫時放置在臨時營區。大肚山陣地駐軍兵力為一個連，已在完工後進駐。

根據國防部公告，大肚山陣地名稱為「台中市沙鹿區、大雅區、西屯區大肚山重要軍事設施管制區」，本來部署鷹式防空導陣。扇形的七爪陣地是因應相列雷達而修建，可把雷達波散射至接戰的扇形區域。徐巧芯在立法院質詢時指，過去模糊化的軍事建築現在均清晰顯示，台軍是否知情及如何處理。邱國正表示，現在科技發達，衞星圖片很容易洩露資訊，會與Google溝通。

海軍導彈發射車連續現台東 另一邊廂，台灣海軍海鋒大隊反艦導彈發射車，在沒演習情況下連續兩周現身台東市區。數輛發射車昨停在台東市海濱公園空地，其中4輛對着海面升起導彈箱，緊張氣氛引起關注。有軍事專家認為，海鋒大隊以往在漢光演習期間，機動進駐台東知本海灘參加演習，近日或是驗證制海、制空能力，但不排除有解放軍船艦出沒東部外海，海鋒大隊展開追蹤監視。本報綜合報道

衞星圖片披露天弓三型防空導彈陣地位置。 天弓三型防空導彈為台軍現役裝備。 天弓三型防空導彈基本規格