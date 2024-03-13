老師編造潮語「報復」學生

【本報綜合報道】年輕人喜歡創造並講潮語，讓不少長輩一頭霧水。美國加州洛杉磯一名男老師因不滿學生經常對他使用莫名其妙的潮語，於是決定自行編造潮語「報復」學生。

塞勒姆（Sam Salem）表示，他會捏造像Z世代（即1990年代中後期至2010年代初期出生人士）的潮語並對學生使用，然後在對話的過程中假裝他的潮語本身就存在，就好像只有對方不知道一樣，讓他的學生也因摸不着頭腦而沮喪一番。他在影片中分享他新造的潮語，例如「精華（Clipped）」是「好」的意思，因為體育比賽的精華片段總是最好。

網民笑稱引領潮流 由於首則影片獲得不少讚好，他其後又如法炮製，發明更多新造潮語，例如「停泊（Parked）」、「卵石（Pebbles）」等，前者比喻事物像一輛停着的汽車一動不動，讓人感到很無聊，後者則比喻很容易克服的障礙。網民們紛紛驚訝於塞勒姆的創意，有人笑稱塞勒姆在引領潮流，更有人擔心這些潮語會真正流行起來。