涉走私受保護龜 港漢在美被起訴

【本報綜合報道】美國司法部周一公布，一名香港男子涉嫌參與全球寵物黑市貿易，從美國向香港走私受保護野生物種東部箱龜，上周五被聯邦大陪審團起訴4項違法出口商品罪。一旦罪成，每項罪名的最高刑罰是10年監禁。

圖自美寄往香港 53歲被告田世強（Sai Keung Tin，音譯）今年2月25日在紐約甘迺迪國際機場被捕，翌日在布魯克林聯邦法庭首次出庭。根據起訴書，田世強去年6月在知情與非法的情況下，協助出口40隻東部箱龜，意圖從美國寄往香港，美國魚類及野生動物管理局人員在加州托倫斯一處國際郵件設施截獲4件包裹，包裹內裝有受保護的烏龜，但貼有杏仁與巧克力餅乾的不實標籤。其中3件包裹每件包含8隻至12隻東部箱龜，全都包在襪子裏，第4件包裹有7隻活龜及一隻死龜。當局調查田世強的財產紀錄，發現包裹所列寄件人地址是虛假。

美國司法部指出，東部箱龜是美國東部森林地區的原生物種，在美國中西部也有孤立族群，受美中兩國均簽署的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》保護，這種烏龜在美國國內及外國寵物貿易市場備受青睞，特別是內地和香港。美國司法部續指，田世強與居於中國杭州的男子康俊濤（Kang Juntao，音譯）有關，康俊濤是已經被定罪的重罪犯和國際烏龜走私者，他在美國招募偷獵者和供應者，把烏龜寄給美國國內的中間人，然後由中間人用襪子包好烏龜混入其他包裹，再寄往香港。