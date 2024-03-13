國際原子能機構總幹事訪日 視察福島核污水排海情況
【本報綜合報道】日本外務省公布，國際原子能機構總幹事格羅西昨日至明日訪問日本，與日本內閣官房長官林芳正、外務大臣上川陽子等會面，以及視察東京電力公司福島第一核電站，確認核污水排海的情況。
與漁業人士交換意見
這是格羅西自去年7月以來再次訪問日本，也是去年8月底日本排放核污水入海後首次。他昨日下午到東京大學發表演講，之後與林芳正、經濟產業大臣齋藤健會談，今日轉到福島縣與漁業人士等交換意見，以及視察福島第一核電站的海水稀釋核污水設備。明日返回東京並舉行記者會，同日與上川陽子會談。
林芳正表示，高度透明及仔細地說明核污水的安全性和監測結果。會談議題還包括伊朗和北韓核問題、支援烏克蘭核能設施、核不擴散合作等。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240313-0313_00180_045/國際原子能機構總幹事訪日-視察福島核污水排海情況
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