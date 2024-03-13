國際原子能機構總幹事訪日 視察福島核污水排海情況

與漁業人士交換意見

這是格羅西自去年7月以來再次訪問日本，也是去年8月底日本排放核污水入海後首次。他昨日下午到東京大學發表演講，之後與林芳正、經濟產業大臣齋藤健會談，今日轉到福島縣與漁業人士等交換意見，以及視察福島第一核電站的海水稀釋核污水設備。明日返回東京並舉行記者會，同日與上川陽子會談。