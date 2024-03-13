研究指新冠致人均預期壽命短1.6年

【本報綜合報道】英國醫學期刊《刺針》昨日刊登重大研究，宣稱新冠疫情導致全球人口平均預期壽命在疫情首兩年縮短1.6年，幅度大於早前預想。疫情首兩年估計造成1,590萬人超額死亡，部分直接死於染疫，部分間接死於疫情相關問題，比世界衞生組織先前估算的超額死亡多出100萬人。

幅度大於早前預想

華盛頓大學健康指標和評估研究所數百名篩選數據的研究員認為，上述現象標誌着全球預期壽命數十年來持續拉長後出現劇烈扭轉。論文主要作者舒馬赫爾（Austin Schumacher）形容，新冠疫情對全球成年人而言，所產生的影響比近半世紀以來任何事件都要深遠，包括衝突及自然災害。舒馬赫爾指出，2020年至2021年，在研究分析的204個國家及地區中有84%預期壽命縮短，反映新冠病毒的破壞性潛在影響。