波音前品質管理經理自轟亡

曾提客機組裝違規指控 正與公司訴訟 美國波音公司生產的客機事故頻生，安全性能備受質疑之際，該公司一名前品質管理經理曾經聲稱，客機組裝出現多項違規操作。他與波音展開漫長訴訟，但上周六在南卡羅萊納州查爾斯頓縣開槍自殺死亡，警方正在調查事件。

曾處理787客機生產 查爾斯頓縣法醫周一證實，62歲男子巴尼特（John Barnett）死於自殘。事主去世前在查爾斯頓縣接受與案件有關的法律採訪，他上周發表正式證詞，並接受波音代表律師的詢問，上周六原定接受進一步詢問，但過了約定時間遲遲未出現，最終發現伏屍在酒店停車場的座駕內。波音對巴尼特的離世深感悲痛，向他的親友致哀。

巴尼特在波音任職32年，直至2017年以健康理由退休；期間2010年起在南卡羅萊納州廠房擔任品質管理經理，上址生產波音787型客機。他2019年向英國傳媒宣稱，工人在壓力下故意為客機安裝不合標準零件，更沒有遵循程序導致遺失有缺陷部件。不合標準的零部件有時從廢料箱取出，裝上正在建造的客機，防止生產線延誤。

巴尼特同時指出，發現客機氧氣系統存在「嚴重問題」，測試顯示四分之一的氧氣罩無法在緊急情況時使用。他表示，曾經就情況向管理層反映其憂慮，但是對方沒有採取行動。

波音否認指控，但美國聯邦航空局在2017年審查證實巴尼特的部分憂慮，至少有53個不合格部件在廠房的位置不明，被認為已經丟失，因此責令波音補救。

退休後指波音詆毀 巴尼特退休後與波音對簿公堂，指控波音因為他提出問題而詆毀其人格，更阻礙其事業發展；波音否認。巴尼特之死正值波音旗下另一客機737 MAX系列的安全存疑，一架客機今年1月初在飛行途中有艙門飛脫，幸好未有釀成災難。美國聯邦航空局上周表示，經過對波音的審查後，發現該公司多次無法遵守生產品質控制要求。本報綜合報道

波音在南卡羅萊納州設廠生產客機。 巴尼特 巴尼特（左四）生前與同事在波音廠房合照。