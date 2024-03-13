圭亞那總統指海地總理同意辭職

【本報綜合報道】海地武裝黑幫連日攻擊首都太子港的政府機構，要求總理亨利下台。加勒比共同體主席、圭亞那總統阿里周一表示，亨利同意辭職。

加勒比共同體成員國領袖在牙買加首都金斯頓開會，商討海地權力移交問題。阿里指出，認可亨利在成立過渡總統委員會及任命臨時總理後辭職。加勒比共同體表明，亨利是海地穩定的障礙，必須下台及移交權力。過渡總統委員會設有兩名觀察員及7名投票成員，委員會獲授權盡快任命一名臨時總理，任何有意參與下屆海地大選的人士不能加入委員會。

美國國務卿布林肯宣布，向即將抵達海地的1,000名聯合國肯亞維和部隊，額外提供1億美元（約7.8億港元）援助。美方承諾提供予維和部隊的款項增至3億美元（約23.4億港元），另有3,300萬美元（約2.6億港元）用於人道主義援助。

海地黑幫連日襲政府機構 海地黑幫聯盟最近襲擊警局及監獄，更控制太子港的街道，太子港及附近地區的宵禁令延長。亨利早前到訪肯尼亞，簽署派遣維和部隊赴海地的協議。由於海地國際機場持續受襲，亨利的專機無法降落，改飛美國屬地波多黎各。