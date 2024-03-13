匈總理指特朗普倘上任將停資助烏

【本報綜合報道】匈牙利總理歐爾班日前會晤美國前總統特朗普，之後他表示，特朗普若重返白宮，將不會資助烏克蘭對抗俄羅斯，如此可以讓這場戰爭加速終結。

歐爾班上周五親自前往美國佛羅里達州拜訪好友特朗普，力挺對方再度入主白宮。他周日接受匈牙利傳媒採訪時指出，特朗普一毛錢都不會投入俄烏戰爭，因此這場戰爭很快就會結束，顯然烏克蘭單靠自己是撐不下去的；又指如果美國及歐洲都不提供金錢與武器給烏克蘭，這場戰爭就會終結，只要美國人不給錢，歐洲人也無法獨力提供戰爭資金。

歐爾班一直保與俄關係 自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐爾班一直拒絕向烏克蘭提供武器，並持續與俄羅斯維持緊密經濟關係。歐盟試圖孤立俄羅斯之際，歐爾班去年10月在中國會晤俄羅斯總統普京。

歐爾班表示，俄烏休戰後要如何透過和平談判終結戰爭，以及如何建立穩定安全的歐洲，這是一回事，但首先仍然必須實現和平，聲言特朗普有辦法做到。特朗普競選團隊在兩人會面後發出的聲明未提到烏克蘭，只說他們討論影響兩國的問題，包括各自的邊境安全。