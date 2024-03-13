歐洲捐F16予烏 最初僅交付6架

【本報綜合報道】美國《紐約時報》周一報道，經過近10個月在丹麥、英國、美國的訓練後，預計12名烏克蘭空軍機師最快今年7月駕駛F16戰機作戰，人數卻不足編成一個中隊。雖然歐洲國家承諾向烏克蘭捐贈45架F16戰機，但最初只會交付6架。

目前丹麥、荷蘭、挪威、比利時均答應供應F16戰機予烏克蘭，數目可以編成3個小型中隊，丹麥今年晚春將付運6架，其餘13架今年稍後及明年交機；其餘國家未定下交機時間，荷蘭承諾提供24架，但將一直保留至烏克蘭做好接收準備。烏軍機師去年8月起在丹麥接受訓練操作，但語言技能及西方飛行技術知識不足減慢訓練速度，直至今年1月才準備好飛行。

現時有近50名烏克蘭技術人員在丹麥學習維護和修理F16戰機，以及處理武器系統。由於這款戰機十分複雜，每架戰機通常需要8人至14人維護。丹麥官員表示，西方防務企業承包商必須陪同戰機進入烏克蘭，並逗留至烏克蘭有足夠機組人員適當維護，過程可能需時數年。同時，烏克蘭需要修復殘舊及毀於戰火的軍用跑道，或進一步推遲F16戰機參戰時間。