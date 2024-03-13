瑞典正式入北約 派戰機赴波羅的海

【本報綜合報道】瑞典上周四正式成為跨大西洋軍事聯盟北約第32個成員國，位於比利時首都布魯塞爾的北約總部周一首度升起瑞典國旗。瑞典同日也首次以北約成員國身份，派遣戰機到波羅的海上空，識別事前沒有提交飛行計劃的俄羅斯飛機。

在北約總部舉行的儀式上，北約秘書長斯托爾滕貝格歡迎到訪的瑞典首相克里斯特森，首先感謝對方的強大個人領導力及責任感，帶領瑞典加入北約；又稱北約的集體自衞權條款，「是我們自由及安全的最終保證」。他指出，「瑞典入約」再次展示北約的大門一直打開，「沒有人可以關上」，每個國家都有權選擇自己的路徑。

與比利時出動識別俄機 今年是北約成立75周年，斯托爾滕貝格指出歐洲及北美之間的跨大西洋關係，確保自由及安全，在如今這個對歐洲－大西洋安全的關鍵時刻，瑞典加入後將有助建設更強大的北約，認為瑞典此舉對自身、北歐穩定以至整個軍事聯盟安全都是好事。

另一方面，北約雷達周一發現一架不明飛機由俄羅斯本土經波羅的海飛往加里寧格勒，因此協調瑞典派出JAS39獅鷲戰機，以及比利時F16戰機從駐地立陶宛出擊攔截識別目標，結果證實對方是俄羅斯一架圖134客機。瑞典戰機同日稍後聯同從拉脫維亞出動的德國歐洲颱風戰機，在波羅的海上空攔截一架同一型號的俄羅斯飛機。