以倘攻拉法 美或限軍援

美仍未收護平民計劃 稱已促增物資入加薩 巴勒斯坦加薩地帶戰爭加深美國與以色列的分歧，繼美國總統拜登表明以色列進攻加薩地帶南部城市拉法是觸及「紅線」後，美國傳媒周一報道，他考慮當以色列對拉法展開大規模軍事行動時，改為有條件向對方提供軍事援助。

美國新聞網站《政客》引述知情美國官員報道，若以色列進一步發起危及巴勒斯坦平民的軍事行動，拜登將檢視對以色列的軍事援助。他此前談及其「拉法紅線論」時提到，不應該再讓加薩地帶的無辜平民受害，指出以色列總理內塔尼亞胡有權保衞以色列及繼續追擊回教激進組織哈馬斯，但必須採取行動避免造成無辜人民喪命。

以軍官指行動非迫在眉睫 一名以色列軍方官員表示，拉法的軍事行動並非迫在眉睫，以色列國防軍需要做好準備並疏散平民；這意味就算內塔尼亞胡已經下令，有關軍事行動也無法立即實施。另有美國政府官員證實，以色列至今仍然未提交「可信且有效執行」的保護拉法平民計劃，強調美方已經敦促以方允許更多物資進入加薩地帶，並開放陸路口岸。

白宮國家安全委員會發言人沃森表示，不評論匿名消息來源的猜測，也不補充拜登的言論。被問拜登對把軍事援助與以色列日後行動掛鈎的意願時，白宮副發言人多爾頓稱對方相信有其他更有效的方法，這不算是「紅線」。美國每年向以色列提供軍事援助，美國國務院資料顯示，2022財政年度金額33億美元（約257億港元）。

聯國藉齋戒月籲停火放人 隨着回教齋戒月展開，聯合國秘書長古特雷斯周一呼籲以色列與哈馬斯停火並釋放所有人質。他在美國紐約聯合國總部表示，齋戒月是回教徒慶祝並倡導和平、和解、團結的日子，但加薩地帶繼續殺戮及流血，警告以色列威脅向拉法採取地面攻勢，或令當地人民陷入更深的地獄。目前只有零星人道主義援助進入加薩地帶，他希望本着齋戒月的精神移除障礙，令糧食及其他援助更快及更大規模運抵加薩地帶。本報綜合報道

以色列正在準備全面進攻拉法。（Getty Images圖片） 拜登