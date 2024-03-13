中國伊朗俄羅斯 阿曼灣聯合演習

【本報綜合報道】中國、伊朗、俄羅斯代號「安全紐帶2024」聯合演習周一在阿曼灣展開，三國海軍參演艦艇完成兵力集結。美國情報部門日前發布今年度威脅評估報告，國家情報總監海恩斯周一遞交給國會參議院情報委員會；報告指出，中國、俄羅斯、伊朗等地區大國正在挑戰國際體系長期以來的規矩，以及美國主導地位。

中國國防部表示，「安全紐帶2024」聯合演習周一至周五在阿曼灣附近舉行，主題是「共創和平與安全」，旨在共同維護地區海上安全；演習以反海盜、搜救為主要內容，有助加強參演國家海軍之間交流合作。中國參演兵力為第45批護航編隊驅逐艦烏魯木齊號、護衞艦臨沂號、綜合補給艦東平湖號；伊朗參演兵力為賈馬蘭號護衞艦在內10多艘艦船；俄羅斯派出巡洋艦瓦良格號及護衞艦薩波什尼科夫元帥號。

值得留意的是，中國海軍第46批護航編隊上月21日從廣東湛江一個軍港解纜起航，近日在亞丁灣與第45批護航編隊舉行分航儀式。在也門叛軍青年運動持續攻擊紅海地區商船及歐美國家海軍艦艇之際，中國海軍第46批護航編隊將在亞丁灣、索馬里海域執行護航任務，它由驅逐艦焦作號、護衞艦許昌號、綜合補給艦洪湖號組成。

美指地區大國圖作世界主導 另一方面，美國情報部門在報告指出，俄羅斯入侵烏克蘭兩年多後，美國面臨中國與俄羅斯這兩個最大競爭對手的威脅。中國在俄烏戰爭期間不斷向俄羅斯工業提供經濟及安全援助，並可能利用科技干預今年11月美國總統選舉，中方希望排擠不利自身的批評並擴大美國社會分歧。海恩斯敦促國會向烏克蘭提供更多軍事援助，中央情報局局長伯恩斯表示，繼續支持烏克蘭能夠阻嚇北京侵略台灣及南海的野心。