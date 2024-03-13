美國防預算6.63萬億 僅購1艘攻擊核潛

【本報綜合報道】攻擊核潛艇是美國應對中國海軍的重要武器，澳洲也將獲得這款水下作戰平台。美國國防部周一公布，明年預算接近8,500億美元（約6.63萬億港元），較今年微升0.9%，但僅採購一艘攻擊核潛艇，一反近年每年買兩艘的常態。

美國現役攻擊核潛艇分別是停產的洛杉磯級、海狼級，以及仍然建造的維珍尼亞級。根據五角大樓公布，維珍尼亞級明年經費82億美元（約640億港元），較今年少24%，減產反映美國造船業出現瓶頸，負責建造的造船廠面臨愈來愈多訂單積壓。

澳洲亦購入 供應不足 根據《澳英美三方安全夥伴關係》合作協議，美國承諾2032年、2035年、2038年向澳洲各出售一艘維珍尼亞級，澳洲更有權增購兩艘，但美國海軍官員憂慮這對國內造船廠的影響。每年兩艘維珍尼亞級只滿足美國需求，若納入《澳英美三方安全夥伴關係》的因素，則需要每年建造2.33艘，但過去5年實際交付率每年平均1.2艘。

與此同時，美國明年國防預算優先為核三位一體打擊力量提供資金，其中492億美元（約3,838億港元）用於核武現代化，較今年增加31%；哥倫比亞級下一代戰略核潛艇獲得99億美元（約772億港元），另撥出37億美元（約289億港元）予哨兵型下一代陸基洲際彈道導彈，B21戰略轟炸機研發及採購有53億美元（約413億港元）。