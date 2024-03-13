中方不滿莫迪訪爭議地 印度反駁稱有主權

【本報綜合報道】印度總理莫迪上周六到國內東北部主權爭議的阿魯納恰爾邦（華稱藏南地區），出席色拉隧道等計劃的揭幕儀式。中國外交部周一表達不滿及提出嚴正交涉，印度外交部周二反駁稱，阿魯納恰爾邦一直是印度不可分割的一部分。

印度外交部表示，本國領袖不時到訪阿魯納恰爾邦，就像前往其他邦一樣，反對到訪或印度的發展計劃是沒有理由。

此外，它不會改變一個現實，即阿魯納恰爾邦過去、現在、將來永遠是印度不可分割的一部分。印度國防部指出，隧道有助於為達旺地區提供全天候通行能力，強化軍方的備戰水平，促進邊境地區社會經濟發展。

邊境緊張維持數十年 中印邊境線長達3,000公里，雙方2020年在加勒萬河谷爆發衝突，導致20名印軍士兵及4名解放軍士兵死亡。自1962年邊境戰爭後，中印關係緊張數十年，兩國軍隊在邊境沿線鞏固陣地，部署額外士兵及裝備。中國去年為阿魯納恰爾邦起了11個中文名字，加劇與印度的緊張關係。