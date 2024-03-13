台保母姊妹涉虐死歲半童

額頭凹陷 臀變形 指甲拔光 斷4牙 台灣台北市一名保母涉嫌自去年秋天起聯同妹妹一起透過多種殘忍手段，虐待一名歲半大男童。男童出現營養不良，直至去年12月送院後證實死亡。台媒前天報道，兩人被檢方依妨害自由及虐童致死罪等罪聲押。委託保母照顧男童的台北市政府社會局強調，將密切追蹤案件。

54歲劉姓保母去年9月透過台北市政府社會局及兒童福利聯盟轉介，開始照顧父母無法行使照顧責任的男童凱凱（化名），每月收取3萬元新台幣（約7,500港元）津貼。然而，男童同年12月因出現呼吸困難而獲送往台北市立萬芳醫院，經搶救後死亡。

呼吸困難送院 辯稱嗆奶 醫生發現凱凱全身多處有傷，包括額頭凹陷、左側臀部嚴重變形及手指甲被拔光，就連牙齒亦斷了4顆，只剩下8顆，因此決定報警。經檢警會同法醫相驗後，眾人認定男童生前曾遭虐待。惟劉姓保母與妹妹否認涉事，辯稱凱凱嗆奶。

每天餵吃廚餘燒焦食物 在調查過程中，檢方發現劉姓保母涉嫌每天餵凱凱吃下用紙杯裝下廚餘及燒焦食物，更要求要在廁所內進食，若有不從即痛毆一頓，亦懷疑以罰站及反綁雙手在床等手法虐待男童，遂於本年1月作出拘捕行動。由於劉姓保母有事時，其妹妹亦會幫手照顧凱凱，檢方翌月亦申請聲押劉女妹妹。

台北市政府社會局證實，涉案劉姓保母2022年10月取得當地居家託育人員登記證件，經訪查後獲發登記證。局方也按規定於去年9月26日訪視，當時沒有發現異狀，直到同年12月24日發生虐兒案件，也於翌日派員訪視保母家，並依兒少保護流程調查。

台北市市議員陳炳甫前天表示，凱凱告別式上周五已經完成，希望檢調盡快起訴，讓法院予以重懲。由於男嬰僅有親屬外婆，台北市府將提供法律扶助，協助聘用律師提起民刑事訴訟。本報綜合報道