逃捕瘋狂 私家車橫衝直撞 釀11傷途人驚慌

廣州多路陷險境 撼巴士始停定 廣東省廣州市一輛私家車昨天早上在越秀區內多條道路及電動腳踏車通道橫衝直撞，造成11人受傷。廣州市公安局交通警察支隊同日通布，肇事司機已被控制，正進一步調查處置。一眾傷者獲送院救治，事故現場相隔不足兩小時已完成清理。

廣州市公安局交通警察支隊在情況通報提到，一輛私家車昨天早上9時左右，首先在越秀區中山四路發生碰撞，之後再衝上廣仁路行人及電動腳踏車通道，造成多人受傷。大批警員到場，成功控制一名49歲姓黃男司機，正調查事故起因。

司機落車逃跑 終就擒 由網上流出影片及照片可見，涉事白色私家車右側車頭嚴重損毀。多名傷者橫躺道路，部分人更是沒有任何反應，另有人坐在地上等待救援。除了多人受傷，私家車橫衝直撞期間亦撞倒多架電動腳踏車。

知情人士透露，司機首先在德政路遇到交警盤查，卻沒有停車，反而直撞警員，之後加速沿倉邊路、北京路及廣衞路等一直駛至廣仁路附近，專門衝向行人，最終撞上一輛停泊路邊巴士。由於安全氣囊彈出，私家車終於停下。司機事後落車，一度環顧四周，之後拔腿就跑。根據內媒調查，私家車是一輛電動網約車，不排除司機是網約車司機。

陽先生受訪時稱，他的電動腳踏車在廣大路捱撞，又指私家車從中山五路由東向北轉向後，突然衝入右側通道，之後撞至一名老婦倒地不起，估計與腿部骨折有關。他強調涉事位置是雙向單車道，私家車事後沒有減速，反而繼續前往廣大路及廣衞路追撞途人。

事故發生後，當地政府迅速拖走私家車，亦運走其他損毀電動腳踏車。截至昨天早上11時許，工作人員已完成清理，交通恢復正常。本報綜合報道