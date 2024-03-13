曾被視為國防機密 退役潛艇開放參觀

【本報綜合報道】上世紀90年代起，中國從俄羅斯引入12艘基洛級常規動力攻擊潛艇，其中兩艘877型潛艇已經退役。去年12月，一艘退役877型潛艇運抵廣東省湛江市用於國防教育，這艘曾經被視為機密的潛艇，上月起開放讓市民參觀。

有「大洋黑洞」之稱 內地傳媒報道，去年12月15日，在湛江海事局海巡09057號護航及拖船的拖帶下，中國海軍退役基洛級877型潛艇安全進港抵達湛江奧體中心附近水域。潛艇因擁有卓越的靜音性能，所以有「大洋黑洞」之稱，曾經是中國海軍最先進的潛艇之一。

潛艇目前安置在湛江軍事文化博覽園的海上裝備區，成年人門票收費98元（人民幣‧下同，約107港元），18歲以下、60歲以上、全日制學生門票50元（約55港元），70歲以上、身高1.2米以下兒童、孕婦、心臟病、心血管疾病、幽閉症患者及身體行動不便等民眾則謝絕參觀。參觀者可親身登上潛艇，了解其內部結構及作戰機制，但不能夠拍照。