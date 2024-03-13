蕭美琴就職前赴美 稱私人行程

【本報綜合報道】台灣傳媒報道，台灣候任副總統蕭美琴將在今年5月20日就職前訪問美國首都華盛頓，民進黨證實對方赴美屬於私人行程，但沒有提供更多資訊。

指倉促回台參選 需帶回物品 報道指出，蕭美琴去年仍然是台灣駐美代表期間，獲得賴清德邀請搭檔參加總統選舉，她去年11月出席亞太經濟合作組織會議後倉促回台投入選戰，只帶回4隻貓、隨身衣物、重要資料，其餘物品幾乎都留在美國。她計劃在正式就任台灣副總統前，前往美國辦理搬家事宜及探訪親友。有消息指蕭美琴已經悄悄赴美，目前身處紐約，期間以私人身份與相熟的美國政要道別，之後訪問歐洲，本月中才返回台灣。

台灣外交人士透露，蕭美琴尚未就職，此時赴美探親屬於人之常情，加上她駐美期間與美國政界關係良好，美方相當信任她，對於今次私人行程，美方沒有過多干涉。由於蕭美琴是台灣候任副總統，身份敏感，台灣總統府發言人林聿禪和台灣外交部發言人劉永健都沒有證實蕭美琴赴美，僅稱沒有聽聞相關資訊。民進黨發言人間接透露，蕭美琴赴美是私人行程。