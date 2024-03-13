英媒指中國吸外資大跌 華斥誤導

【本報綜合報道】英國傳媒日前報道，中國吸收外資跌至30年來新低。中國駐英國使館發言人周一回應時表示，有關報道片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者，暴露有關媒體在涉華經濟報道的不專業、不嚴謹。

使館指報道片面解讀數據 中國駐英國使館發言人強調，全球外商直接投資有升有降是常態，近年來，在全球經濟面臨新冠疫情衝擊、發達經濟體貨幣政策大收大放、國際政治局勢更趨複雜環境下，解讀有關數據需全面考慮其歷史基數和波動情況，某一年份數據下降不能夠簡單得出「外資逃離中國」的結論。

發言人又引述中國商務部數據指出，中國吸收外資仍然處於歷史高位，2023年中國實際使用外商直接投資額1,633億美元（約1.27萬億港元），是僅次2021年及2022年的歷史第3高，而且中國吸引外商投資優勢更顯著。

發言人最後強調，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國加快發展新質生產力，開放的大門愈開愈大，高水平、制度型開放的含金量愈來愈高，中國也必將持續成為外商投資的熱土。希望有關媒體客觀全面報道中國經濟，不要錯失機遇、反噬自身。