美審視擴大對華晶片出口管制

【本報綜合報道】美國商務部長雷蒙多周一表示，美國不斷評估擴大出口控制需求，阻止中國獲得可能用於加強軍隊的先進電腦晶片及製造設備。

正在菲律賓訪問的雷蒙多出席記者會時，被問及美國是否計劃進一步擴大對中國的晶片出口管制，她表示美方正在審視，科技的變化速度空前，意味必須每天反問自己是否做得足夠；又稱自己的工作是保護美國人民，確保美國擁有中國沒有的任何尖端科技，包括半導體、人工智能，中方都無法獲得用來發展軍隊。惟她重申美國無意與中國經濟脫鈎，會繼續向中方出售數十億美元的半導體，只是不能夠讓中國獲得美國更尖端的科技用於軍事發展。

美商務部長會菲總統談投資 雷蒙多表示，美國總統拜登派出她率領22間美國公司的高層代表團到馬尼拉，計劃向菲律賓投資約10億美元（約78億港元），包括培訓大量菲律賓人獲得高科技技能，幫助他們取得高薪就業機會。她指出，美菲聯盟延續72年，堅若磐石，繼續是堅定的朋友和愈發繁榮的夥伴；又透露與菲律賓總統小馬可斯會面時，對方稱無法想像菲律賓沒有與美國密切關係的未來。