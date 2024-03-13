華曾提11份南海倡議 菲稱損國家利益拒同意

被指近一年無回覆 馬尼拉反駁有溝通 南海局勢轉趨緊張之際，菲律賓傳媒前天引述消息揭露，中國政府去年曾向馬尼拉提交多項南海主權爭議海域正常化建議，結果遭到無視。菲律賓外交部昨天證實收到有關建議，由於大部分方案不符合國家利益，因此無法與中方達成共識。中國外交部發言人汪文斌同日強調，中國擁有南海諸島無可爭辯主權，願繼續與菲方通過對話協商妥處分歧。

提及仁愛礁軍艦補給條件 《馬尼拉時報》前天引述一名中國高官報道，北京去年4月曾經向菲律賓提交了11份概念文件，包括如何管理南海南沙群島島嶼仁愛礁、黃岩島捕魚問題及保護當地環境等倡議。在其中一份文件，北京同意菲方派出一艘船隻補給旗下位於仁愛礁的馬德雷山號及輪換軍隊，換取對方不再運送大型建築材料加固該艘「坐灘」軍艦。

該名中方高官提到，當提交上述文件後，北京一度計劃派出外交部副部長孫衞東翌月與菲律賓商討細節，亦同時於本年1月17日在上海市舉行的中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第8次會議上提出有關提案，卻一直收不到任何回覆。

截至本月為止，中國已等待菲律賓回應長達接近一年時間。該名中方高官表示，假如菲方在達成上述倡議問題遇到任何困難，至少給予一些理解或默許反應，確保中菲兩國能夠履行倡議內容。他另提及，中方早年曾與菲律賓時任總統杜特爾特達成共識，包括菲方不會運載大型建築材料前往仁愛礁，亦理解新總統小馬可斯上台後政策有變，故此雙方需坐下磋商。

針對上述報道，菲律賓外交部翌日發聲明承認，政府去年的確收到中方多份概念文件，絕對沒有忽視中方建議，某些內容看似可行，不過大部分提議經內部多輪細心研究、審查及審議後均不符合國家利益，甚至違反國家憲法及國際法。政府事後亦提出反建議，北京卻單方面再次提交反建議。

聲明最後重申，仁愛礁是菲律賓專屬經濟區一部分，馬尼拉政府不會在不符合共同利益及違反國家憲法情況下，與外國政府達到任何協議。

北京重申不存在領土爭議 在北京，汪文斌昨天主持例行記者會時重申，中菲在南海不存在領土爭議，中方從中菲雙邊關係及維護南海和平穩定出發，向菲方提出管控海上局勢及展開涉海合作倡議，充分體現中方願通過談判協商管控分歧誠意及善意，卻遲遲收不到回覆，菲方海上頻繁採取侵權挑釁行徑嚴重損害雙方溝通合作氛圍，將會採取堅決措施，堅定維護領土主權及海洋權益。本報綜合報道

馬德雷山號在仁愛礁擱淺。 汪文斌 中國與菲律賓在南海部分衝突一覽