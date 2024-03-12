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精製櫻花宴 垂涎欲滴
鮮花除供觀賞外，還能成為食材，為菜餚點綴芳香。中國雲南省昆明市雲南花卉菜餚烹飪技藝非遺傳承人陳生合近日以櫻花為主題，精心研製出一場櫻花宴，網民光看照片已垂涎欲滴。他分別在雪泡、布甸、雪燕、芥辣蝦、鱈魚卷和蛋卷6款食物中加入櫻花，菜餚賣相清新淡雅，一口咬下彷彿置身春天的櫻花海間漫步，令人陶醉。
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