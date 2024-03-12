泰官員憂60年後人口只剩半

【本報綜合報道】泰國生育率逐年下降，從1970年每名婦女總生育率6.29降到2023年的1.08。泰國政府預估人口將於2028年達到高峰6,719萬後逐年下降，官員憂心60年後泰國人口將只有目前的一半。

泰國副總理頌薩近日在一場會議中提到泰國生育率下降的議題，表示泰國每年的新生兒數從1970年的100萬下降到現在的50萬。泰國國家經濟和社會發展委員會的數據也顯示，2028年泰國人口將達到巔峰的6,719萬，到2033年將下降到6,700萬，到2037下降到6,618萬；勞動人口佔總人口的比例將從2017年的66.1%下降到2037年的56.8%。

生育率連年下降 頌薩表示如果照此趨勢下去，擔心泰國人口將在60年後降到只有3,300萬，另一個憂心的問題是15歲到44歲具有生育能力的女性將從2017年的1,420萬人，降到2037年的1,181萬人。頌薩表示，政府促進生育率的活動應該針對年輕女性，政府也該提供年齡在30歲以上的婦女醫學技術的協助，並利用政策讓女性覺得生活和工作都受到支持。