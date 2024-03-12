葡國大選料中間偏右政黨勝

【本報綜合報道】葡萄牙周日舉行國會選舉，根據票站民調，立場中間偏右的民主聯盟可望奪得最多選票，領先執政的社會黨，但未能取得絕對多數議席，極右翼政黨「夠了」（Chega）獲得的議席可望比2022年初的一次選舉多近3倍，很可能於選後扮演造王者角色。

現排除與極右派合作 票站調查顯示，在國會230個席位中，民主聯盟將取得83至91席，執政社會黨將取得69至77席。「夠了」黨所得席位，就會從目前12席，大幅增加至40至46席，對商界友好的「自由倡議」黨將取得7至10席。民主聯盟截至目前仍排除將與「夠了」達成任何協議的可能性，那恐怕會導致政府不穩定。

前總理科斯塔於4個月前因貪腐遭調查而辭職，導致提前選舉。兩個自從50年前獨裁統治結束以來就一直輪流執政的中間派政黨，即中間偏左社會黨和中間偏右社會民主黨再次正面交鋒。

社會民主黨是新成立的民主聯盟的成員。主導這場選戰的議題包括嚴重住房危機、低薪、醫療保健不振和貪腐，許多人認為這些問題在主流政黨中普遍存在。