印尼強降雨 21死6人失蹤

【本報綜合報道】印尼西蘇門答臘省當局周日表示，當地強降雨引發山洪和山泥傾瀉，死亡人數升至21人，另外有6人失蹤。

西蘇門答臘洪水消退 西蘇門答臘省日前迎來強降雨，10個縣發生洪水和山泥傾瀉。西蘇門答臘省當局表示，逾7.5萬人受洪災或山泥傾瀉影響被迫疏散，經濟損失估計達1,704億印尼盾（約8,548萬港元）。其中一個位於山坡的村莊遭重創，泥石流及洪水侵襲之下，該區域約200戶人家與外界失去聯繫。

印尼國家抗災署通報稱，西蘇門答臘省會巴東市的洪水已經消退，當局正在與民眾一起清理道路和房屋。在這次強降雨過程中，巴東市超過3.5萬名居民受洪水影響，目前部分撤離的居民已陸續返回家園。

據指巴東市每個月都會舉行相關演習，居民之前對洪水、山泥傾瀉和強風並不陌生，但面對這次的情況大家仍然感到害怕。在西蘇門答臘南海岸區域，當地政府宣布啟動為期14天的洪水應急響應，並為受災民眾提供了大米、食用油、即食麵等物資。