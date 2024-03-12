凱瑟琳偕3子女 官方照片改圖 傳媒紛拒發布

腹部手術後第一張 英國王儲威廉的官邸肯辛頓宮，周日發布王妃凱瑟琳與三名子女的合照，是她自今年1月接受腹部手術以來首張官方照片。惟照片上不自然的改圖痕迹引起關注，多間國際新聞圖片社隨即宣布刪圖，更有陰謀論猜測凱瑟琳手術情況，可能未如王室公布般良好。凱瑟琳昨日出面解畫承認「改圖」，並為引起風波致歉。

據肯辛頓宮發布，照片由王儲威廉上周在溫莎拍攝，凱瑟琳坐在戶外一張木椅上，喬治王子從後抱向凱瑟琳，夏洛特公主坐上木椅右把手，路易王子則倚靠木椅左方，凱瑟琳雙手分別扶在夏洛特公主和路易王子腰際，四人均面露笑容。由凱瑟琳署名的配文稱：「感謝你們在過去兩個月的祝福和持續支持。祝大家母親節快樂」。周日是英國母親節正日。

但美聯社同日稍後突然發布針對上述照片的刪除通知，稱經仔細檢查發現，照片中夏洛特公主左手的對齊方式不一致，認為圖片來源可能篡改過照片，不符合美聯社的照片標準。美聯社承諾其發布的照片準確，未經數碼處理。路透社、法新社和Getty Images也相繼宣布撤回圖片。英國最大通訊社新聞協會（PA）未刪圖，尋求肯辛頓宮緊急澄清。

陰謀論者指AI生成 專家其後發現照片上更多改圖疑點，例如凱瑟琳手上未佩戴結婚戒指，路易王子右手手指扭曲怪異，其毛衣右上臂花紋未對齊，所站的路面模糊等。有人認為照片經過濾鏡微調，也有陰謀論者聲稱照片由人工智能生成。

凱瑟琳認修圖道歉 最終凱瑟琳周一發文稱：「和許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修圖，我為周日分享照片造成的混亂表示歉意，同時祝賀大家母親節快樂。」本報綜合報道