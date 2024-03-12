俄疑首度毀愛國者防空系統

【本報綜合報道】俄羅斯國防部上周六發布影片，宣稱成功精準打擊烏克蘭S300防空導彈系統。有軍事博主分析認為，俄軍實際擊中的是美製愛國者防空系統，幾乎肯定操作士兵陣亡。若然屬實，將是俄烏戰爭以來首次有愛國者防空系統被摧毀。

俄指屬烏S300防空導彈 影片由無人機從高空拍攝，地點是前線頓涅茨克州波克羅夫斯克，導彈擊中在公路移動的車輛，造成猛烈爆炸。俄羅斯國防部宣稱使用伊斯坎德爾彈道導彈，摧毀烏克蘭S300防空導彈系統。

惟軍事博主比對殘骸特徵認為，被毀車輛是德國曼恩KAT1越野運輸車，搭載愛國者防空系統M901發射器，爆炸至少摧毀兩個愛國者發射器。

報道指出，烏軍愛國者防空導彈過往經常擊落來襲伊斯坎德爾彈道導彈，但只是在炮台部署完畢並處於戒備狀態時。今次愛國者防空導彈是在運送前往發射陣地途中被擊中，烏軍未安排防空掩護，原因不明。烏克蘭防空部隊僅有3套愛國者防空系統，每套配備4個至8個發射器，另有4個備用發射器。