以總理懶理拜登 堅持向拉法進軍

稱獲大部分國民支持 不許巴人建國 以色列總理內塔尼亞胡周日反駁美國總統拜登，前一天對他處理巴勒斯坦加薩地帶戰事手法的批評，更無視對方劃設的「紅線」，表明堅持進攻當地南部城市拉法；又強調大部分以色列人支持其政策，不希望見到巴勒斯坦建國。

內塔尼亞胡被傳媒問及以色列會否進攻拉法時表示，「我們將前往那裏，我們不會遺下他們」，更針對拜登的「紅線」說：「我也有『紅線』，你知道這條『紅線』是甚麼？它是（去年）10月7日襲擊不會再次發生。永遠不會再次發生。」他宣稱其追擊施襲方、回教激進組織哈馬斯的行動，得到數名阿拉伯國家領袖的「暗中支持」，「他們理解甚至不聲張地同意，他們明白哈馬斯是伊朗恐怖軸心一部分」。

料可最快本月結束戰事 戰況方面，內塔尼亞胡預測可能最快本月結束，宣稱以色列國防軍已經摧毀哈馬斯四分之三的戰鬥恐怖營，接近完成這場戰場的最後部分，因此戰鬥不會持續多兩個月以上，「可能6周或4周（完成）」。他稱大約13,000名武裝分子被殺，每名戰鬥人員死亡就有1名至1.5名平民死亡，意味兩者合共至少26,000人被殺；又反對因回教齋戒月而停火，表明談判沒有突破，哈馬斯不釋放人質，以色列不會停止戰鬥。

國際社會主張以「兩國方案」解決以巴衝突，但內塔尼亞胡表明反對，聲稱獲得壓倒性的大多數以色列人支持。對於歐洲國家提出沒有「兩國方案」就沒有和平，他反駁指出對方不明白「我們沒有和平的原因，不是巴勒斯坦人沒有國家，而是猶太人有國家」，稱巴勒斯坦人一直拒絕承認及接受猶太國；更認為就算巴勒斯坦自治政府轉換領導層，以色列應該擁有對約旦河以西所有阿拉伯領土的全面安全控制。

橫跨加薩道路完成修建 與此同時，英國傳媒報道，以色列國防軍已經完成修建一條橫貫加薩地帶的道路，被指是把加薩地帶一分為二，阻止巴勒斯坦人返回北部地區的家園，以及可能代表以色列軍隊長期駐留當地。這條道路起點去年10月底至11月初修建，其餘大部分路段上月和本月修建，比加薩地帶一般公路寬闊。以色列國防軍在聲明未有詳述道路細節，僅表示作為在加薩地帶的地面行動的一部分，軍方使用一條「行動通道」。本報綜合報道

拜登 內塔尼亞胡 巴勒斯坦加薩地帶最新形勢