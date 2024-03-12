多國包括中韓 交叉驗證福島核污水

【本報綜合報道】南韓傳媒昨日報道，南韓、中國等將參與國際原子能機構對日本福島第一核電站第5次排放核污水的交叉驗證工作，稱希望今後也能夠繼續參與有關工作。東京電力公司早前新設置耐用性更好的網，防止福島第一核電站港灣內棲息、含高濃度放射性銫的魚游到外海。

核電站設置新網 南韓原子能安全委員會上周四在濟州大學面向媒體舉辦說明會，表示國際原子能機構計劃以交叉驗證方式監測日本排放核污水，上月29日採集污水樣本，將送至多國實驗室分析，之後與日本的分析結果比較，持續至排放結束。南韓原子能安全技術院均參與國際原子能機構對日本前4次排放的監測工作，此次也將參與，中國、瑞士等國也將參加，這將是中國首次參加交叉驗證。

福島第一核電站港灣內去年5月捕獲的許氏平鮋，檢測出銫的活度達1.8萬貝克，遠超每千克100貝克的標準。該處新設置防魚游出的網長約500米，圍住港灣內1號至4號機組取水口周邊，以聚酯單絲化纖製成，最長可以使用約20年，固定網的樁子也改為強度更高的鋼管。