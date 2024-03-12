悉尼飛三藩市 聯合航空機件故障折返

【本報綜合報道】美國聯合航空近日事故頻生，旗下一架波音客機周一從澳洲悉尼飛往美國加州三藩市途中，疑似因機件問題而折返，消防車在停機坪戒備。聯合航空證實，涉事客機出現維修問題，最終安全降落、乘客正常落機，沒有人員受傷。

涉事聯合航空客機型號波音777-300，執飛UA830航班，澳洲傳媒報道機上載有167名乘客。客機當地時間中午12時從悉尼起飛前往三藩市，但兩個半小時後返抵悉尼，時間為下午兩時34分。聯合航空向澳洲傳媒發出的聲明表示，機上乘客在登機口照常落機，同時獲得安排過夜住宿及預訂翌日航班，繼續前往三藩市的行程。

近日事故頻生 涉事客機事後被移除執行航班，以便調查事故原因，有報道指出可能與液壓系統有關。

聯合航空過去一周發生五宗事故，一架由德州休斯敦前往佛羅里達西南國際機場的波音737-900型客機，上周一起飛後不久引擎起火，被迫拆返降落，沒有人員傷亡。上周四，一架由加州三藩市飛往日本大阪的波音777-200型客機，起飛後其中一個輪胎掉落地面擊中汽車，所幸無人傷亡。翌日，一架由田納西州孟菲斯前往德州休斯敦的波音737 MAX 8型客機，降落後突然衝出跑道，機上所有人員安全。同日一架由加州三藩市飛往墨西哥首都墨西哥城的空中巴士A320型客機，因液壓系統故障而緊急降落加州洛杉磯，事故中沒有人傷亡。