九霄驚慌 劇烈搖晃急速下降 南美航空客機50傷

隸屬智利企業 悉尼飛奧克蘭 總部設在智利的南美航空（LATAM Airlines），旗下一架波音客機周一執飛澳洲悉尼前往新西蘭奧克蘭的航班時，在尚餘一小時降落卻劇烈晃動及急墜，很多乘客來不及扣上安全帶而被拋上撞向機艙天花板，猶如骰子般拋來拋去。客機最終安全抵達目的地，事故造成大約50人受傷，其中12人送院，一人嚴重。

一人傷勢嚴重 航企表歉意 涉事客機型號是一架2015年生產的波音787-9，當時執飛編號LA800航班，南美航空未有公布乘員數量。客機周一上午11時44分從悉尼起飛，預定5小時後、下午4時35分降落奧克蘭。南美航空表示，客機飛行途中出現「技術問題」而劇烈晃動，並對今次事件引起的不便及不安表示歉意，強調公司十分重視安全。涉事客機原定同日下午6時40分前往智利聖地亞哥的下個航班取消，改為翌日晚上8時從奧克蘭出發。

無戴安全帶 多人撼天花板 奧克蘭救護部門周一下午3時58分接報後，派出多輛救護車前往機場，客機下午4時26分安全降落。傷者方面，除了一人傷勢嚴重外，其他人傷勢程度是中等至輕微，當地3間醫院接收需要進一步治療的傷者；南美航空證實其中3名傷者是機組人員。

多名乘客憶述今次九霄驚魂的情況，事故造成多人受傷，與事發時乘客沒有扣上安全帶有關。男乘客哈辛托（Jacinto）形容，多人因客機急墜而「飛越機艙」。另一男乘客約卡特（Brian Jokat）有幸扣上安全帶，他表示事發前沒有出現亂流的迹象，直至出事前一刻都是十分平穩地飛行；又稱目睹至少3人至4人被向上拋撞向機艙天花板，自己與其中一人曾經對望，形容場面如同經典恐怖電影《驅魔人》。

約卡特稱「我感覺到客機是機頭向下俯衝」，形容好像乘坐過山車抵達最高點後衝向下方，事故都是一瞬間發生。當客機恢復正常飛行後，有同機的醫生在機組人員協助下為傷者提供初步治療，部分傷者情況嚴重，例如骨折、頸部及頭部受傷。他透露在降落後曾經問飛行員「發生甚麼事」，對方回答「我的儀表短暫失效，突然間又恢復正常」。另一女乘客華倫天娜（Valentina）表示，機艙天花板有血漬。

來自英國倫敦的男乘客丹尼爾（Daniel）表示，客機機頭向下俯衝歷時數秒，大約30人被向上拋撞向機艙天花板，直言難以清楚分辨散布機艙內的是血漬還是紅酒。他指出自己有15年乘坐飛機的經驗，但從來沒有經歷如此事故；又稱直至降落前都不知道發生甚麼事，飛行員沒有作出任何廣播，自己只好嘗試安撫其他人的情緒。本報綜合報道

涉事客機型號為波音787-9。 有乘客倒在機艙通道。 消防及救護部門到機場戒備。 涉事客機及航班資料 有乘客手臂受傷。 事發位置圖