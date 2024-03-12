步行6句鐘到上海盜竊 欠租男落網

警方在距離失竊店舖不遠處的一堆垃圾裏找到王×丟棄的衣物，根據線索循線追蹤，很快確定他在外省的落腳點，於一處出租屋抓獲他，並當場查獲被盜香煙。王×落網後如實供述自己的犯罪行為。案發當日，房東多次打電話向他催討兩個月房租，他便萌生偷竊念頭。因害怕被警方抓獲，他便想到離家遠的地方行竊。