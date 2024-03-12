步行6句鐘到上海盜竊 欠租男落網
【本報綜合報道】上海市普陀區一間煙酒店上月遭不明人士行竊，警方調查發現，一名男子從其他省市步行6小時到上海作案，得手後又再次步行回家，目前已依涉嫌竊盜罪對其採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦。
閉路電視畫面顯示，疑犯王×上月25日晚上8時許從外省沿曹安公路進入嘉定區，翌日凌晨步行進入普陀區。
掠煙酒共值4400元
在行至煙酒店門口時，他停下腳步並檢起路邊一塊磚頭砸碎店門，共盜走兩瓶名酒、12包香煙，共值4,000餘元（人民幣‧下同，約4,400港元）。他其後透過手機導航隨機找到煙酒收購店，將名酒銷贓，賣出2,600元（約2,800港元），剩餘贓物則藏匿於住處地下室內。
警方在距離失竊店舖不遠處的一堆垃圾裏找到王×丟棄的衣物，根據線索循線追蹤，很快確定他在外省的落腳點，於一處出租屋抓獲他，並當場查獲被盜香煙。王×落網後如實供述自己的犯罪行為。案發當日，房東多次打電話向他催討兩個月房租，他便萌生偷竊念頭。因害怕被警方抓獲，他便想到離家遠的地方行竊。
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