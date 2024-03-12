價格攀升需求熾熱 金飾消費近3100億 創新高

2年賺萬元即套現 以舊換新成主流 世界黃金協會發布的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，去年中國國內金飾消費金額達2,820億元（人民幣‧下同，約3,096億港元），創歷史新高。金價持續強勢下，內地淘金熱不減。廣東省深圳市水貝國際珠寶交易中心近日黃金回收業務上升，很多消費者帶着自己的金飾品前來變現，同時以舊換新業務也出現大幅增長。

本周回收量增6倍 作為黃金產品集散地，內媒在水貝一家黃金零售賣場發現，不少人帶着黃金飾品前來變現。有深圳市民稱，兩年前以每克380元（約419港元）左右買入金飾，現在回收價每克496元（約547港元），即每克賺約116元（約128港元），換80克左右便賺9,200多元（約1萬港元）。黃金回收企業負責人劉偉程表示，春節後黃金回收量較春節前增長320%。尤其是最近一周，金價突破每克500元（約550港元）的歷史價位，公司迎來一輪回收潮，本周回收量相對去年同期增長約6倍。

雖然近期黃金價格持續走高，但前往挑選黃金飾品的人依然不少。內媒指出，黃金可作為首飾佩戴，並具備保值升值的屬性，因此備受男女老少的喜愛。與以往直接付款購買不同，選擇以舊換新的消費者正成為黃金飾品消費的主流。水貝某黃金交易中心總經理羅祚兵指出，以往消費者直接購買黃金的比例佔日常銷量約70%，目前金價較高，消費方式改變，以舊換新比例反而佔七成。

金價走勢變數較多 另外，金價上漲也影響到已開設個人黃金業務的銀行。近日有銀行表示，為順應市場變化，將根據市場變動情況，適時調整黃金積存業務定期積存起點金額及限額；也有銀行的黃金積存業務允許個人客戶在一定時期內，存入一定重量黃金。對於金價持續上漲原因，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華提醒，目前黃金處於歷史較高水平，影響黃金走勢不確定性因素仍然較多，對投資者專業性要求較高，建議民眾審慎投資，重視短期市場波動風險。本報綜合報道