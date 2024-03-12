嚴打非法捕撈走私偷渡 去年破2200宗涉海犯罪
【本報綜合報道】內地公安部官網周日消息，公安機關去年總共破獲2,200多宗非法捕撈、非法採沙、走私、偷渡等各類涉海犯罪案件。
公安部表示，公安機關始終保持對突出涉海違法犯罪的嚴打高壓態勢，結合不同海域和岸線的實際情況，深入研究把握海洋犯罪活動規律特點，集中攻堅、精準發力，深挖源頭、嚴打幕後。
深入開展風險大排查大整治
公安機關又深入開展風險隱患大排查大整治行動，沿海地區警方深入轄區港口、碼頭、漁港、港航企業等涉海重點單位，加強海上客運、旅遊觀光、體育休閒和租賃船舶治安檢查，重點排查加油點、補給點、臨時停泊點等重點部位。公安機關會同行業主管部門督促指導相關單位落實安全主體責任，去年共排查4,500多處風險隱患，下達1,500多份整改通知書。
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