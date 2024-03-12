與前市議員婚外情 男助理賠償10萬

丈夫入稟追討

34歲的黃郁芬前年與曾任前立委林昶佐幕僚的符姓男子結婚，同年產下一子。然而，符男某日查看妻子手機，發現她與謝男之間有大量曖昧對話與照片，遂對謝男提起侵害配偶權訴訟，索償60萬元（約15萬港元）。符男指，謝男造成他婚姻破裂，使他與日常生活所及人、事、物之間關係尷尬窘迫，縱結束婚姻關係亦難以完全回復先前平靜生活，精神痛苦廣泛且深刻，自去年1月起多次前往身心科診所就診並服藥，必須固定接受心理輔導。