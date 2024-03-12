與前市議員婚外情 男助理賠償10萬
【本報綜合報道】台灣無黨籍前台北市議員黃郁芬前年與謝姓男助理發生婚外情，其後遭丈夫發現並入稟法院。台媒周日報道，台北地方法院近日作出判決，裁定謝男應賠償40萬元（新台幣‧下同，約10萬港元）。
丈夫入稟追討
34歲的黃郁芬前年與曾任前立委林昶佐幕僚的符姓男子結婚，同年產下一子。然而，符男某日查看妻子手機，發現她與謝男之間有大量曖昧對話與照片，遂對謝男提起侵害配偶權訴訟，索償60萬元（約15萬港元）。符男指，謝男造成他婚姻破裂，使他與日常生活所及人、事、物之間關係尷尬窘迫，縱結束婚姻關係亦難以完全回復先前平靜生活，精神痛苦廣泛且深刻，自去年1月起多次前往身心科診所就診並服藥，必須固定接受心理輔導。
謝男則稱，他起初因為黃郁芬選舉失利，見其沮喪之情一時心動，擁抱及親吻對方，但並未有更進一步身體接觸，等到符男發現兩人對話訊息後，黃郁芬即主動表示不再私下碰面、傳送訊息，兩人已絕少往來。
法院指出，原告與被告均從事政治工作，生活及工作環境高度重疊，謝男與黃郁芬不當交往，對符男造成影響甚大，遂作出上述判決。
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