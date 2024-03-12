指控媚日 常州7-11停售農夫山泉
【本報綜合報道】娃哈哈集團始創人、董事長宗慶后早前病逝後，悼念活動演變成網絡暴力，與娃哈哈昔日存在紛爭的農夫山泉被指控媚日辱華並遭抵制。江蘇省常州市兩間7-11便利店停售農夫山泉產品，公司總部昨天回應稱只是員工個人行為。
上述便利店上周五發出告示，即日起停售農夫山泉所有相關產品，店內可以出售來自所有國家的產品，但不會售賣中國企業媚日行為的產品。告示的落款是7-11星光店和萊蒙店，便利店證實公告屬實，有自媒體形容是一場鬧劇。江蘇7-Eleven指出，此舉是涉事門店員工的個人行為，不代表公司總部立場。
上級稱門店員工個人行為
內地傳媒昨天引述國家企業信用訊息公式系統資料報道，農夫山泉股份有限公司董事長兼總經理鐘睒睒，卸任旗下全資子公司浙江農夫實業發展有限公司法定代表人，但仍然擔任執行董事，郭振亦卸任經理，新增饒明紅為該公司法定代表人、經理。鐘睒睒此際卸任引起關注，去年以來他已經卸任12間公司法定代表人職務。
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