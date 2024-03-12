指控媚日 常州7-11停售農夫山泉

上述便利店上周五發出告示，即日起停售農夫山泉所有相關產品，店內可以出售來自所有國家的產品，但不會售賣中國企業媚日行為的產品。告示的落款是7-11星光店和萊蒙店，便利店證實公告屬實，有自媒體形容是一場鬧劇。江蘇7-Eleven指出，此舉是涉事門店員工的個人行為，不代表公司總部立場。