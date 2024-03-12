中歐班列運量 本年保持增長
【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司周日表示，今年1月至2月，中歐班列累計開行2,928列，發送31.7萬個標準貨櫃貨物，同比分別增長9%、10%。
截至上月底開行2928列
截至上月底，中歐班列內地出發城市120個，通達歐洲25個國家219個城市。國鐵集團貨運部負責人表示，今年以來加強國際鐵路合作，持續推動中歐班列高質量發展。該集團加強中歐班列通道建設，探索開行經西安、重慶、義烏等至格魯吉亞波季、阿塞拜疆巴庫、土耳其伊斯坦布爾的南通道中歐（亞）班列，今年累計開行18列。其次，加強中歐班列運輸組織，春節假期「不打烊」，日均開行53列，同比增長10%。國鐵集團又提升服務品質，全程時刻表中歐班列保持穩定開行，今年累計開行45列。
該負責人指出，中歐班列運量保持強勁增長，彰顯中國外貿穩中向好的態勢。國鐵集團將推動中歐班列朝着更高質量、更好效益、更加安全的方向發展，為服務區域經濟發展、促進中歐貿易往來提供有力支撐。
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