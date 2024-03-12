中歐班列運量 本年保持增長

截至上月底開行2928列

截至上月底，中歐班列內地出發城市120個，通達歐洲25個國家219個城市。國鐵集團貨運部負責人表示，今年以來加強國際鐵路合作，持續推動中歐班列高質量發展。該集團加強中歐班列通道建設，探索開行經西安、重慶、義烏等至格魯吉亞波季、阿塞拜疆巴庫、土耳其伊斯坦布爾的南通道中歐（亞）班列，今年累計開行18列。其次，加強中歐班列運輸組織，春節假期「不打烊」，日均開行53列，同比增長10%。國鐵集團又提升服務品質，全程時刻表中歐班列保持穩定開行，今年累計開行45列。