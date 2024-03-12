中菲衝突升溫 美偵察機航母巡南海 各自穿越呂宋海峽駛入

中國與菲律賓接連在南海爆發船艦衝突，導致區內局勢持續緊張。美國軍方近日派遣艦機兵分兩路在南海巡邏，海軍一艘航空母艦沿着菲律賓西部近海一直南下活動，空軍一架駐守日本的偵察機對廣東及海南執行抵近偵察任務。

美國目前在西太平洋地區只有一艘航空母艦執勤，五角大樓發布的照片顯示，羅斯福號與隨行船艦組成的航空母艦打擊群，上月29日由東向西穿越呂宋海峽從菲律賓海駛入南海，表示美國印太司令部部隊在關鍵海上及貿易通道執行任務，對形成地區不穩定的威脅產生威懾作用。

RC135V沿廣東海岸飛近西沙 根據羅斯福號艦載運輸機飛行路線，該艦進南海後一直在菲律賓西部海域向南航行，截至周日抵汶萊西北方的南海南部海域。

與此同時，美國一架RC135V偵察機昨天從日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛南下，經呂宋海峽由菲律賓海進入南海。實時飛行動態數據顯示，該架偵察機飛入南海空域後採用西北偏西的飛行方向，並沿着廣東海岸飛往西南方的海南，最遠時在海南與西沙群島之間海域上空，最後沿着原來航線飛返嘉手納空軍基地。RC135V偵察機具備接近實時在場的情報收集、分析、傳播能力，能夠探測、識別、定位電磁信號。

福建號甲板塗裝將近完工 針對美國在中國近海地區的軍事活動頻繁，解放軍發展反介入與區域拒止的能力。中國國防部上月表示，航空母艦福建號正在展開繫泊試驗；近日網上流傳的航拍照片顯示，該艦飛行甲板塗裝將近完工，預計很快進行首次海試。解放軍空軍副司令王偉昨天表示，新一代轟20隱形轟炸機快將發布，服務及量產也很快跟上；被問及這會否拉近中國與美國軍事實力時，他稱不與美國比較，中國只保衞自己的安全。

中國外交部發言人汪文斌昨天在記者會，被問到菲律賓希望與美國、日本、澳洲等盟國開發南海油氣資源，他指出南海問題是中國與部分東盟國家之間的問題，中方堅持與直接當事國通過談判協商妥處，包括資源開發在內的涉海爭議，有關國家開發南海資源不得損害中方的領土主權及海洋權益，更不得拉攏域外國家插手介入。

本報綜合報道

美國航空母艦羅斯福號在南海出動戰機。 美國海軍航空母艦羅斯福號 中國航空母艦福建號展開繫泊試驗。 王偉 美國空軍RC135V偵察機飛行路線